Produção de eletricidade renovável ultrapassou o consumo

Dados da REN -- Redes Energéticas Nacionais indicam que a eletricidade de origem renovável produzida em março foi de 4.812 Gigawtt hora (GWh), ultrapassando o consumo de Portugal Continental, que foi de 4.647 GWh.



Ainda assim, durante alguns períodos foi necessário recorrer às centrais térmicas fósseis e à importação de eletricidade, para completar o abastecimento das necessidades elétricas.



Esse facto foi contrabalançado por períodos de muito maior produção renovável foi o que explicou à Antena 1, Francisco Ferreira da ZERO.



Março foi o primeiro mês 100 por cento renovável em termos de energia.



O anterior máximo tinha-se verificado em fevereiro de 2014 com 99,2 por cento do consumo coberto pela produção de renováveis.



A produção total mensal das renováveis permitiu ainda evitar a emissão de quase dois milhões de toneladas de dióxido de carbono, para além do reflexo no preço.



O preço médio do mercado diário foi de 39 euros e 75 cêntimos por megawatt, um valor inferior ao de março de 2017 quando cada megawatt custou 43€ e 94 cêntimos.