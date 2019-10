Produtos portugueses alvo de novas taxas dos EUA

Donald Trump reclamou esta manhã vitória neste braço-de-ferro com a União Europeia. O presidente dos Estados Unidos congratula-se com a decisão da Organização Mundial do Comércio que autorizou a Casa Branca a impor taxas sobre produtos europeus, no valor de 7 mil milhões de euros.



The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!