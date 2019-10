Professores dão início a greve às horas extraordinárias

Mário Nogueira acusou o Governo de "estoirar" com o corpo docente das escolas com a sobrecarga de trabalho dos professores além das 35 horas semanais.



A greve incide sobre as mais diversas atividades, desde as várias reuniões de avaliação, de preparação e coordenação de trabalho letivo, até ao secretariado de provas de aferição e exames, às ações de formação e apoio a alunos, sempre que sejam marcadas fora do horário de 35 horas.