"Professores estão na escola e estão motivados", clama ministro da Educação

As escolas estão tranquilas, os professores estão focados no seu trabalho, não vemos os professores na rua. Os professores estão na escola e estão motivados”, declarou Fernando Alexandre aos jornalistas.



"Nós não temos aqui uma bala de prata, uma solução mágica para o problema. Não temos ilusões sobre isso. O que nós temos é um conjunto de medidas que estão a ser implementadas, avaliadas e aquelas que funcionam nós vamos reforçar, as que não funcionarem nós vamos deixá-las cair, e estamos sempre abertos a medidas novas". "As escolas estão claramente com um espírito muito diferente daquilo que aconteceu nos últimos anos.", declarou Fernando Alexandre aos jornalistas. O governante frisou que não é aceitável que os alunos estejam sem aulas e, por isso, garante que continuarão a ser tomadas medidas no sentido de resolver o problema.



Entre as medidas já avançadas, destacou a criação de um apoio à deslocação. “A semana passada nós tínhamos 2.700 professores que tinham feito pedido de apoio à deslocação. Esta semana já são mais de 4.000”, avançou.



Fernando Alexandre afirmou que o Executivo está “a apoiar os professores que estão deslocados nessas escolas carenciadas”, dando “um incentivo” e tornando “mais atrativas as escolas”.



“Continuamos, obviamente, a ter muitos problemas no pessoal não docente, que perturbou este ano letivo”, mas “temos neste momento uma proposta preparada que vamos apresentar esta semana à Associação Nacional de Municípios (…) porque o pessoal não docente é da responsabilidade dos municípios, no contexto do processo de descentralização”, acrescentou.



