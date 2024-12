Mais de quatro mil professores pediram apoio à deslocação

O anúncio foi feito esta segunda-feira, em Tondela, por Fernando Alexandre.No fim de semana, ficou a saber-se que o concurso extraordinário abriu cerca de 2.300 vagas para a vinculação de professores. Mas apenas 265 mudaram para escolas mais carenciadas. A esmagadora maioria ficou colocada nas escolas onde já dava aulas.Com o final do primeiro período a aproximar-se, o ministro da Educação faz uma balanço positivo do arranque do ano letivo, considerando-o tranquilo, sem professores na rua.Falta agora apaziguar o pessoal não docente, que tem convocado várias greves pela valorização das carreiras, reconhece o ministro.