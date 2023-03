Profissionais da educação em vigília de protesto em Viana do Castelo

Em declarações à agência Lusa, César Brito explicou que a vigília de protesto, que começou às 07:00 na entrada da escola secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo e, termina às 24:00 de terça-feira, foi organizada em "solidariedade para com o grupo de mais de uma centena de profissionais da educação que se deslocaram a Bruxelas e que hoje foram recebidos pelas instituições da União Europeia (UE).

Em frente à escola secundária de Santa Maria maior foram montadas oito tendas de campismo, as grades do estabelecimento de ensino cobertas por cartazes com palavras de ordem e das colunas ecoavam músicas de intervenção de Zeca Afonso e Vitorino.

"As tendas representam a precariedade. O que vulgarmente se chama de andar com a casa às costas (...) É o símbolo do que muitos professores vivem literalmente. Se não é em tendas, é em carros, ou em quatros porque não há capacidade de suportar duas casas. Uma onde está a família e, a outra, no local de trabalho", explicou César Brito que pertence ao grupo de coordenação das comissões de greve dos agrupamentos de escolas na área do concelho de Viana do Castelo.

O docente avisou que "parar" com os protestos "está fora de hipótese", porque, "neste momento, há duas discussões" em cima da mesa, "uma laboral, e outra, mais séria e mais profunda" que é "o futuro do ensino público em Portugal".

Paulo Cunha, professor em Valença, sublinhou que a ação abrange "profissionais da educação de todo o distrito de Viana do Castelo e até do distrito de Braga que estão cansados e querem mostrar um cartão amarelo, senão vermelho ao ministro da Educação".

"Neste momento, o ministro da Educação já não é parte da solução. Vamos vendo isso nas várias negociações que vai tentando empurrar com a barriga. Os problemas vão-se agudizando e a escola continua, em bom rigor, paralisada. Está numa situação muito difícil, não só para os professores, como para os alunos. É muito preocupante", referiu.

José Alberto Araújo, docente na escola secundária de Monserrate, sublinhou que o "movimento inédito" que os docentes têm protagonizado.

"Depois do 25 de abril nunca houve um espírito de união tão forte. Não vamos parar. Este movimento ultrapassa as questões partidárias e sindicais. Curiosamente, cada vez nos unimos mais.

Um sarau cultural e um recital de poesia fazem parte do protesto dos profissionais da educação do distrito de Viana do Castelo.