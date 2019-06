Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira marcam greve para este mês

Manuela Mansilho, da direcção da APIT, afirma que os trabalhadores estão contra a proposta do Governo sobre a revisão da carreira.

Para além da greve, a Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira vai fazer uma manifestação em frente ao Ministério das Finanças.A associação pediu a reunião suplementar a que tem direito, mas ainda não está agendada. A greve irá avançar antes dessa reunião.Já o lider do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, não está de acordo com a realização desta greve. O sindicalista refre que há pontos a melhorar, mas a proposta do Governo está muito perto do que reclamam os trabalhadores.O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos diz que não se revê nesta nova greve marcada para dia 27 deste mês pela Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira.