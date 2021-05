Profissionais de saúde podem voltar a sair do SNS

O fim do estado de emergência deita por terra o decreto que impunha a permanência no Serviço Nacional de Saúde. Os bastonários dos Médicos e Enfermeiros dizem que, apesar do reforço de profissionais anunciado pelo Governo, muitos podem sair, tal como acontecia antes da pandemia, se o executivo não melhorar as condições de trabalho.