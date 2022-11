Programa Qualifica atingiu mais de um milhão de certificações em seis anos

Destes, mais de 116 mil já atingiram um nível de escolaridade ou de qualificação profissional superior ao que tinham.



Em Santarém, foram entregues cerca de 40 diplomas.



O Programa Qualifica destinado aos adultos que não conseguiram completar a formação em idade escolar cobre todo o território com mais de 300 centros.



Desde 2017, contou com mais de 290 milhões de euros e agora vai também receber 95 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência.