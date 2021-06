Projeto DROPI ajuda crianças a gerir o que sentem e pensam

Lidar com as emoções é muitas vezes um desafio. O projeto DROPI nasceu para ajudar as crianças a criarem ferramentas que facilitem a gestão daquilo que sentem e pensam. Há cada vez mais vozes a defender que a educação socioemocional deveria fazer parte do programa curricular das escolas.