Proprietários do Alojamento Local protestam contra programa "Mais habitação"

Os manifestantes falam numa morte deste setor caso o programa avance. Há mesmo quem fale em encerramento.







Quem também lamenta a falta de inclusão para falar neste programa governamental é o autarca Carlos Moedas.





O presidente da Cãmara de Lisboa estranha a falta de contacto, por parte do Governo a propósito das medidas para travar a subida de preços no sector imobiliário.

No dia em que o Conselho de Ministros dá luz verde, de forma definitiva às restantes medidas do pacote “Mais Habitação”, o presidente da Câmara de Lisboa foi hoje ao encontro de uma manifestação de empresários do alojamento local, que estão em protesto em frente à sede da autarquia.





O autarca de Lisboa e o do Porto, Rui Moreira estiveram hoje reunidos, nas respectivas autarquias, com representantes de empresários do alojamento local, que convocaram manifestações para hoje.











O presidente da câmara do Porto chama atenção para os impactos indirectos das medidas e teme que esteja a caminho uma onda de falências e desemprego. Rui Moreira, acusa o Governo de exterminar este negócio, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento e para a reabilitação da cidade.





Também o presidente da Câmara de Lisboa, lamenta as novas restrições a este negócio.