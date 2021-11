Prospeção e pesquisa de lítio provoca onda de contestação na Serra D` Arga

O porta-voz do movimento cívico, Carlos Seixas, afirmou, durante o debate promovido pela Assembleia Municipal de Viana do Castelo, que devia ser recusado "por unanimidade", nesta sessão extraordinária, "um retrocesso civilizacional no seu território".", afirmou Carlos Seixas.Para o responsável, a sessão de esclarecimento devia debater o "modelo de desenvolvimento para a Arga", zona que será mais afetada pelo programa do Governo para a prospeção e pesquisa de lítio."Não devíamos estar a falar de lítio, do tal conto de fadas que andam a vender como se o bem comum dependesse dele, mas sim de reabilitação do nosso concelho, das nossas freguesias, dos nossos lugares", exortou.Estes aspetos "são ignorados pelos gabinetes dos ministérios, porque não conhecem o território e fundamentalmente porque dá um jeitaço enorme para a propaganda do costume", salientou.", frisou.A consulta pública do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio das oito potenciais áreas para lançamento de procedimento concursal começou em setembro. Inicialmente, terminava em 10 de novembro, mas na sequência da contestação de autarquias, partidos políticos e movimentos cívicos, o prazo foi alargado para 10 de dezembro.





", observou.Teresa Fontão, geóloga que integra o movimento, acusou o ministro do Ambiente de dizer "mentiras que servem para fazer propaganda", quando garante que na Serra d`Arga existe lítio em quantidade suficiente para viabilizar a atividade mineira.A especialista garantiu que na Serra d' Arga, retirando os 4.280 hectares classificados como Sítio de Importância Comunitária, o programa do Governo abrangerá 25 mil hectares.", alertou, apontando a criação de acessos, movimentação de terrenos, abertura de valas e furos, como impactos daquela atividades que, garantiu que não criará emprego na região.O presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, classificou aA Serra d`Arga, que abrange os concelhos de Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira está atualmente em fase de classificação como Área de Paisagem Protegida de Interesse Regional, numa iniciativa conjunta daqueles municípios para garantir a proteção daquele território.