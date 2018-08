Proteção Civil alarga alerta especial vermelho a mais 11 distritos

RTP03 Ago, 2018, 18:11 / atualizado em 03 Ago, 2018, 18:12 | País

Em alerta laranja estão os distritos de Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real.Até domingo poderão ocorrer trovoadas secas e ventos fortes que, a juntar aos baixos níveis de humidade e às elevadas temperaturas, aumentarão o risco de incêndios.



Em todo o país vão fazer-se sentir temperaturas extremas, com valores máximo acima dos 35 graus.



Na região sul e no Vale do Tejo poderão ser ultrapassados os 40 graus.



Os valores mínimos também vão continuar elevados em todo o território do país, mantendo-se acima dos 22 graus e podendo atingir os 30 em locais como o Algarve e o interior Centro.



A Proteção Civil recorda que não é permitida a realização de queimadas e fogueiras, o lançamento de foguetes e fumar ou fazer lume em espaços florestais e seus arredores.



A ANPC recomenda ainda que sejam rigorosamente seguidos os conselhos da Direção-Geral da Saúde relativos aos cuidados a ter com as altas temperaturas: permanecer em ambientes frescos, manter as casas frescas e a beber muita água, evitando a ingestão de álcool.



Nos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas ou pessoas com mobilidade reduzida, os cuidados devem ser redobrados.