Proteção Civil alerta para condições favoráveis a incêndios na próxima semana

No alerta, a Autoridade Nacional de Proteção Civil também refere que o país atravessa um longo período de seca e, além disso, existe grande quantidade de material combustível acumulado e suscetível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais".



As previsões do Instituo Português do Mar e da Atmosfera revelam que já a partir de amanhã, domingo, e até ao final da semana há "um período de tempo seco e subida de temperatura para valores acima da média para esta época do ano".