Proteção Civil alerta para perigos do frio extremo no fim-de-semana

Inês Geraldo - RTP15 Dez, 2017, 18:29 | País

Este fim-de-semana, Portugal vai sentir temperaturas baixas, sendo que em alguns locais do país os números vão ser negativos.



A Proteção Civil emitiu um comunicado em que alerta a população para os perigos do frio extremo. De acordo com o organismo, na madrugada de sexta para sábado, as temperaturas podem descer até aos dois graus negativos nas regiões do interior norte e centro, sendo que o vento vai soprar moderado (até 35 km/h) na faixa costeira e forte (até 40 km/h) nas terras altas do centro e sul.



O aviso pede para que a população saia com a menor frequência possível de casa e alerta os automobilistas para os perigos da formação de gelo nas estradas. Na madrugada de sábado para domingo, as temperaturas mínimas voltam a registar uma descida para valores situados entre os -4 e 2º centígrados nas regiões do interior norte e centro.



Nas regiões do litoral norte e centro e no interior sul, os números vão cifrar-se entre 1 a 3º centígrados. O vento vai soprar do quadrante leste moderado no Algarve e nas terras altas.

Medidas de prevenção

Com o país a experienciar uma nova vaga de frio, a Proteção Civil aconselha cuidados a ter com o acendimento de lareiras e braseiras, havendo especial atenção para a intoxicação e inalação de gases que pode acontecer devido à má ventilação das habitações. É pedido também que aquecedores sejam desligados da corrente antes de ir dormir.



É pedido que se evite a exposição prolongada ao frio e as mudanças de temperatura bruscas, usando várias camadas de roupa e o uso de gorros, cachecol, luvas e meias quentes para proteger as extremidades do corpo.



Aos que trabalham ao ar livre, a Proteção Civil pede vestuário adequado ao frio que se vai fazer sentir e que sejam realizados pouco esforços físicos. Aos condutores é aconselhado o uso de uma condução defensiva.



Por último, a Proteção Civil avisa para a necessidade de atenção redobrada para grupos da população que estão mais vulneráveis à mudança da temperatura, como acontece com idosos, crianças, pessoas portadoras de patologias crónicas e sem-abrigo.