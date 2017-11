Proteção Civil alerta para "precipitação localmente intensa" durante a tarde de hoje

Lusa23 Nov, 2017, 16:03 | País

Segundo a ANPC, e de acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores acumulados de precipitação poderão atingir os 30 mm em duas a três horas, situação que, a confirmar-se, pode dar origem a inundações em locais identificados como historicamente vulneráveis.



A mesma previsão refere também que entre as 12:00 e as 18:00 de hoje não são de excluir aguaceiros nos distritos de Portalegre e Castelo Branco, embora com menor intensidade.



A partir das 18:00, e até à madrugada de sexta-feira, espera-se precipitação localmente intensa nas regiões compreendidas entre os distritos de Aveiro e Viseu, com acumulados suscetíveis de atingirem os 30-40 mm em três horas, situação que pode igualmente dar origem "a inundações rápidas nos locais identificados como historicamente vulneráveis".



A previsão indica que o vento irá soprar do quadrante Sul com intensidade moderada a forte, no litoral, a partir da tarde de hoje, com rajadas da ordem dos 65 km/hora, e que nas terras altas o vento soprará forte (superior a 45km/h), com rajadas que podem chegar aos 80 km/h.



Em função destas condições meteorológicas, a ANPC considera que é expectável a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, em consequência da acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, bem como piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água.



Outras situações previsíveis são a possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis e inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem.



Como medidas preventivas, a ANPC recomenda à população que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.



Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias, e não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, são outros dos comportamentos sugeridos.



A ANPC pede ainda à população para garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, 'placards' e outras estruturas suspensas e que tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atenta para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.



Do quadro de medidas preventivas constam ainda a necessidade de se ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a circulação e permanência nestes locais.



Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima, é outra das recomendações da ANPC.