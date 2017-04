Proteção Civil confirma quinto morto em queda de avioneta em Tires

Era o condutor do camião atingido pela queda da avioneta e que explodiu.



Há ainda quatro feridos ligeiros, por inalação de fumo. Três deles foram levados ao Hospital de Cascais apenas por precaução.



O alerta foi dado às 12h06 e no local estiveram 90 operacionais, 37 veículos e 12 entidades envolvidas no socorro.



Todas as vítimas mortais eram adultos. Na avioneta viajavam três franceses e um suíço. O aparelho tinha também matrícula suíça e no local está o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o delegado da Saúde para "fazer o levantamento dos cadáveres."



A aeronave despenhou-se a dois mil metros do ponto de descolagem. As causas da queda estão ainda a ser apuradas pelo Gabinete de Prevenção de Acidentes com Aeronaves, que deverá depois fazer um relatório sobre a ocorrência.



Não há informação de desaparecidos e decorrem os trabalhos de rescaldo. As forças de segurança estão a efetuar uma busca secundária e "bater todo o perímetro afetado para validar se existem ou não mais vítimas", referiu o segundo comandante da Proteção Civil de Lisboa.



O primeiro andar de uma habitação foi atingido pelo incêndio, sem gravidade.



Marcelo Rebelo de Sousa esteve no local para dar "uma palavra de apreço pelo trabalho que estava a decorrer", explicou ainda André Fernandes.