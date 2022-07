Proteção civil mantém níveis de alerta de incêndio "muito elevados" devido a subida de temperatura

Num "briefing" da Proteção Civil, o comandante André Fernandes disse ser "expectável a subida gradual e generalizada da temperatura", com valores de máxima acima dos 40ºC. Com estas condições, mantém-se o alerta de risco de incêndio em níveis "muito elevados e máximos", na maioria do território nacional.