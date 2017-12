Proteção Civil recomenda medidas defensivas face ao mau tempo

RTP10 Dez, 2017, 16:08 / atualizado em 10 Dez, 2017, 16:09 | País

O alerta laranja vigora desde as 00h00 de hoje e é o mais grave antes do vermelho, mas até ao momento não há registo de ocorrências significativas.



Ana é a primeira tempestade da época

EDP Distribuição declara estado de alerta a norte do Rio Tejo





C/Lusa

"A previsão meteorológica para as próximas horas aponta para o agravamento do estado do tempo, devido à passagem de uma tempestade forte sobre o território de Portugal continental", sendo expectável que o período mais crítico dos seus efeitos se verifique entre as 18h00 de hoje e as 06h00 de segunda-feira, informou a ANPC, após contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).As previsões apontam para chuva, neve e vento forte, pelo que a Proteção Civil recomenda cuidados acrescidos face às seguintes situações expectáveis: danos em estruturas montadas ou suspensas, quedas de ramos de árvores, cheias rápidas em meio urbano, transbordo de linhas de água, obstrução de vias de circulação e piso escorregadio.Entre as recomendações está, por isso, a fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais, evitar a circulação e permanência nas terras altas, desobstruir sistemas de escoamento de águas e não praticar atividades marítimas.Também a Proteção Civil Municipal em Lisboa emitiu um alerta para condições meteorológicas adversas com o mesmo tipo de recomendações.O IPMA colocou hoje oito distritos do continente em aviso vermelho a partir do final do dia, por vento muito forte, com rajadas superiores a 130 quilómetros/hora nas terras altas.O mau tempo já se faz sentir em Portugal e deve agravar-se ainda mais durante a madrugada.A tempestade Ana já se deverá ter dissipado durante a madrugada e a semana vai começar com neve nas terras altas e muito frio em todo o país.Para segunda-feira está prevista uma descida acentuada das temperaturas mínimas e neve nas terras altas.A EDP Distribuição declarou hoje o estado de alerta para as regiões a norte do Rio Tejo, devido à tempestade Ana, podendo a empresa adotar idêntica medida ao longo do dia para todo o território de Portugal continental.A decisão, em vigor desde o início desta tarde e tomada ao abrigo do Plano Operacional de Atuação em Crise, surge na sequência do aviso da ocorrência de condições meteorológicas adversas, em particular rajadas de vento e chuva forte, que podem afetar de forma significativa o regular abastecimento de energia elétrica."A empresa garantiu reforço das equipas operacionais no território, tendo por outro lado sido suspensas, ou reduzidas ao mínimo, todas as atividades de rotina e programadas. Está também concluída a verificação da localização e acessibilidade de recursos em reserva nomeadamente viaturas, geradores, subestações móveis, além de materiais a utilizar para reposição rápida de redes que possam vir a ser afetadas", refere a EDP, em comunicado.A EDP Distribuição acrescenta que se mantém em estreita articulação com as estruturas locais e nacionais de Proteção Civil, bem como em ligação permanente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para garantia de informação atualizada.