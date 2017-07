Protesto de enfermeiros especialistas foi suspenso

RTP 24 Jul, 2017, 20:31 / atualizado em 24 Jul, 2017, 21:10 | País

Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia não prestavam cuidados diferenciados em protesto contra a ausência de pagamento por essa especialização.



A Federação de Enfermeiros reuniu-se com representantes do Ministério da Saúde para iniciar as negociações sobre uma carreira independente e respetiva remuneração. Na sequência da reunião, os enfermeiros decidiram suspender a "greve de zelo" que têm vindo a efetuar, bem como a "greve de abandono do serviço", que teria início dia 31 de julho.



Na quinta-feira tinha sido divulgado um parecer pedido pelo Ministério da Saúde à PGR, que admite que os enfermeiros especialistas em protesto podiam ser responsabilizados disciplinar e civilmente, bem como incorrer em faltas injustificadas.O parecer reconhecia que os enfermeiros especialistas têm legitimidade para defender os seus interesses remuneratórios, nomeadamente recorrendo à greve, mas ressalvava que "a recusa de prestação de serviço dos enfermeiros com título de especialista não é enquadrável numa greve".Apesar deste parecer, os enfermeiros decidiram manter o protesto até esta segunda-feira, altura em que reuniam com a tutela.