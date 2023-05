Protesto pela emergência climática ruma ao porto de Sines este sábado

Os ativistas chegarão a Sines a partir de várias cidades numa ação climática agendada para este sábado, às 10h00.A ideia é bloquearem, em grupo, o funcionamento do porto da REN para travar, segundo dizem, os crimes que ocorrem diariamente neste porto.Os ativistas culpam a REN e a EDP de expandirem as infraestruturas de gás fóssil do Terminal de Gás Natural Liquefeito do Porto de Sines e consequentemente o agravamento da crise climática.“A vida das pessoas está a ser afetada neste preciso momento pela crise climática, seja em Portugal, seja em Moçambique, Angola ou Brasil. Alguém decide para onde queremos olhar e não estamos a olhar para o sítio certo”.No comunicado enviado às redações, a plataforma de ação Parar o Gás promete agir e realizar a mais disruptiva e criativa ação de resistência civil que o movimento pela justiça climática já fez em Portugal para travar os crimes que ocorrem diariamente no porto de Gás Natural Liquefeito (GNL).Reclamam que a continuação em funcionamento do GNL é parte significativa da contribuição portuguesa para o caos climático.Dizem ainda que emissões de gases de efeito estufa nunca foram tão altas, e é por isso que o mundo vive temperaturas recorde e fenómenos climáticos extremos.Ainda assim, concluem, o investimento público e privado em infraestruturas fósseis nestas empresas não parou, assim como não pararam de subir os custos de energia que possibilitaram lucros históricos, da REN, da Galp, da EDP e da Trustenergy, precipitarando o país para a maior inflação das últimas décadas.