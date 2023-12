PS acusado de "cambalhota eleitoralista"

Refira-se ainda que o candidato a secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos defende na sua moção global a "recuperação gradual do tempo de serviço que esteve congelado" de todos os funcionários públicos, como condição para "uma Administração Pública inovadora e eficiente". Refira-se ainda que o candidato a secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos defende na sua moção global a "recuperação gradual do tempo de serviço que esteve congelado" de todos os funcionários públicos, como condição para "uma Administração Pública inovadora e eficiente".

Reagindo às declarações do atual ministro da Educação, o social-democrata Paulo Rangel fala em “cambalhota eleitoralista” de João Costa, apoiante declarado da candidatura de Pedro Nuno Santos a próximo líder do PS.O secretário-geral da Federação Nacional de Professores, Mário Nogueira, lembra ainda que João Costa lidera a pasta governativa da Educação desde que o PS subiu ao poder e sempre recusou admitir a recuperação integral do tempo de serviço dos docentes, concluindo que o ministro só está a fazer contas aos votos dos professores nas eleições de março de 2024.Em entrevista na rádio Renascença, o ministro da Educação afirmou que, se a próxima gestão governativa - que espera que seja “liderada por Pedro Nuno Santos enquanto primeiro-ministro” – conseguir, em termos orçamentais, dar resposta à recuperação do tempo de serviço de todas as carreiras da Administração Pública, cluindo dos professores, tal o deixaria “muito contente”, por ser uma reivindicação “justa e legítima”. Argumento repetido por João Costa esta manhã à margem da apresentação do PISA, relatório do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos.