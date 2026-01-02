PS considera que Marcelo Rebelo de Sousa "contribuiu para a consolidação da democracia portuguesa"

Na reacção à mensagem de Ano Novo, o presidente do Partido Socialista deu nota positiva ao desempenho do Presidente da República.

"São conhecidas as divergências em alguns momentos fundamentais face a medidas tomadas pelo Presidente da República, mas no conjunto do seu mandato fazemos uma avaliação positiva, que contribuiu para a consolidação da democracia portuguesa e do Estado de direito", afirmou Carlos César, na sede do partido em Ponta Delgada, nos Açores.Na sua última mensagem de Ano Novo como chefe de Estado, feita em direto a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou na quinta-feira o desejo de que 2026 seja um ano com mais saúde, educação, habitação, justiça, tolerância e concordância em Portugal, com ainda mais emprego e menos pobreza.