PS e PSD alteram posição sobre movimentos independentes nas autárquicas

PS e PSD dão um passo atrás e vão alterar a lei que dificulta a candidatura de movimentos independentes às eleições autárquicas. A líder do grupo parlamentar do Partido Socialista diz que a lei aprovada no ano passado "é penalizadora da vida democrática". O PS vai por isso apresentar uma alteração para corrigir a lei. David Justino, do PSD, diz que o partido já está a analisar o documento. A Associação dos Movimentos Independentes saúde a disponibilidade dos partidos mas espera para ver.