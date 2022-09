PSD de Viana do Castelo acusa Miguel Alves de "trair" população de Caminha

"A distrital de Viana do Castelo do PSD felicita Miguel Alves pela nomeação para secretário de Estado Adjunto de António Costa, salientando, no entanto, que o mesmo não deve acontecer com a população de Caminha, a quem acabou de trair abandonando a autarquia e as promessas feitas, devido às suas ambições políticas", refere o PSD do Alto Minho numa nota hoje enviada às redações.

Segundo a distrital do PSD "a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima".

"Apesar de Miguel Alves ter sempre propagado o seu amor a Caminha, a ideia que sempre circulou no concelho de Caminha era a de que o cargo de autarca iria servir para o catapultar para outros voos. Os rumores acabam de se confirmar", criticam os social-democratas.

A distrital do PSD de Viana do Castelo "relembra que em 10 de março de 2021, Miguel Alves disse publicamente que já várias vezes tinha manifestado a sua determinação em continuar a servir Caminha e, por isso, em voltar a candidatar-se".

A estrutura partidária recorda que em 23 de dezembro de 2021, aquando da entrega das listas do PS para as eleições legislativas, Miguel Alves afirmou: "Partimos para estas eleições para dar continuidade ao trabalho e prestígio que o Alto Minho foi granjeando estes últimos anos, mas também com o espírito renovado de quem quer colocar o distrito de Viana num patamar superior de qualidade e desenvolvimento".

Acrescenta que "no rescaldo da noite eleitoral autárquica, em 27 de setembro de 2021, afirmou perentoriamente" que o seu "foco" eram os próximos quatro anos.

"Eu próprio já estou a trabalhar na Câmara Municipal. Não há que parar. As pessoas merecem o nosso empenhamento e a nossa dedicação. O que temos de fazer é olharmos para a frente, para os próximos quatro anos e elevar Caminha para um patamar superior de excelência", recorda o PSD, citando declarações de Miguel Alves ao jornal Caminhense.

Criticam ainda, que num comício, em Vila Praia de Âncora, a 31 de julho de 2021, Miguel Alves, numa entrevista ao mesmo jornal, justificou a recandidatura às últimas eleições autárquicas por haver "muito mais para fazer" em Caminha.

"Tendo em conta todas estas declarações a população de Caminha foi fortemente defraudada. Em troca de um cargo de `boy` socialista, Miguel Alves abandonou, nem um ano depois, o concelho. As promessas que tinha como basilares são agora de menor importância. Não se queixe o PS que a população caminhense, que merece respeito, castigue quem se vangloria de palavra dada e não a cumpre", destaca a nota do PSD.

O primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a nomeação do atual presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, para o cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Esta proposta de nomeação foi divulgada na página oficial da Presidência da República na Internet.

Miguel Alves, natural de Lisboa e licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é um dos dirigentes socialistas mais próximos do atual líder do executivo e a sua entrada na equipa de António Costa destina-se a reforçar a coordenação política do Governo.