PSD exige esclarecimentos do MAI sobre os distúrbios ontem em Guimarães

Querem saber porque motivo não foi possível prevenir estes incidentes, a envolver adeptos de futebol da Croácia.O deputado André Coelho Lima quer explicações por parte do ministro José Luís Carneiro, sobre a falta de actuação da polícia, para travar o episódio de violência e vandalismo.O PSD também pretende que seja explicada a identificação de 23 adeptos portugueses pela Polícia de Segurança Pública, para além dos mais de 150 croatas, que se deslocaram a Portugal, e que foram identificados pela PSP, por terem estado envolvidos nestes desacatos.Do lado da Polícia o adjunto de divisão de Guimarães, Vítor Silva explicou, em conferência de imprensa, que a PSP optou por abordar os autores dos distúrbios fora da cidade e não no centro histórico, por uma questão de segurança.A PSP a não querer comentar as críticas do presidente da Câmara de Guimarães que entende terem existido falhas ao nível do policiamento.O autarca de Guimarães pede um reforço do policiamento para o jogo desta tarde entre o Vitória e o Hajduk Split, marcado esta tarde no estádio Dom Afonso Henriques.