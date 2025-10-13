PSD passa a liderar poder local e Montenegro equipara-se a Cavaco Silva

"Convido-vos a procurarem nos vossos apontamentos o último primeiro-ministro do PSD que venceu eleições autárquicas no exercício da função", afirmou Luís Montenegro.

Luís Montenegro reagiu aos resultados autárquicos na sede do PSD/Porto, onde o partido acompanhou a noite eleitoral.





Apesar das conquistas, Montenegro admitiu que o partido teve "algumas surpresas menos agradáveis". O PSD perdeu bastiões como Viseu ou Bragança, e capitais de distrito como Coimbra e Faro.

Com mais votos, mais mandatos, mais presidentes de Junta e de Câmara, o, sublinhou Luís Montenegro no discurso de reação aos resultados autárquicos.Sozinho e em coligação, o, o que permite regressar, 12 anos depois, à liderança daNo mesmo discurso, o presidente do PSD fez uma referência implícita a Cavaco Silva que em 1985, já primeiro-ministro, venceu as autárquicas.Nas mais recentes vitórias autárquicas do PSD (em 2001, 2005 e 2009), oTerminada a contagem dos votos das eleições autárquicas, os dados da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna mostram que o PSD, isolado ou em coligação, conquista, seguido pelo PS que vence. Os grupos de cidadãos conquistamO PSD que vence vários concelhos com maior número de habitantes. São exemplos Lisboa, Porto, Sintra, e Vila Nova de Gaia. Nota também para Braga, Ponta Delgada e Funchal e uma das surpresas da noite, Beja, que até agora era liderada pelo PS e antes pela CDU.Já o PS conquista aos sociais-democratas Viseu, que não mudava de cor desde 1989, para além de Bragança, Coimbra e Faro. Em relação aos grandes municípios, os socialistas seguram Loures, Almada, Amadora e Matosinhos.O secretário-geral socialista,Albufeira, Entroncamento e São Vicente, na Madeira. André Ventura admitiu que esperava mais mas destaca as conquistas nestas eleições autárquicas.A CDU ficou com 12 câmaras, mas perdeu sete em relação às eleições de 2021. A coligação PCP/Verdes perdeu bastiões como Évora e Setúbal, para além de Serpa, mas recuperou Mora e Montemor-o-Novo. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, assumiu a derrota nestas eleições autárquicas.O CDS mantém as seis autarquias que tinha como Albergaria-a-Velha ou Ponte de Lima. O presidente do partido, Nuno Melo, classificou a noite eleitoral deste domingo como "muito feliz" porque conseguiu manter seis câmaras municipais e ganhar mais uma em coligação.