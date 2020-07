PSP deteve quatro indivíduos na sequência de apedrejamento em Sacavém

Em comunicado, a PSP esclareceu que os factos ocorreram no Bairro Quinta do Mocho, em Sacavém, no âmbito de uma fiscalização de diversos estabelecimentos de venda de bebidas, no âmbito das medidas de saúde pública em vigor, para combater a propagação da pandemia COVID-19, um policiamento preventivo diário.





“Os polícias verificaram que, pelo menos, um estabelecimento de bebidas funcionava para além do horário permitido, potenciando o ajuntamento de pessoas e o consumo de álcool na via pública”, refere o comunicado.







Quando iniciaram a fiscalização do estabelecimento em incumprimento, “os polícias e as viaturas policiais foram alvo do arremesso reiterado de pedras e garrafas de vidro, o que obrigou ao envio de reforços para repor a ordem pública e assegurar a integridade física dos polícias”, acrescenta a PSP.





Foram feitos disparos para o ar como advertência, dos quais “não resultaram quaisquer feridos”.







Ocorreram danos em diversas viaturas policiais e um polícia foi ferido num braço, pelo impacto de uma pedra arremessada, refere a polícia.





A PSP garante que nos próximos dias a PSP vai reforçar o policiamento no bairro da Quinta do Mocho.