PSP e GNR lançam campanha de sensibilização contra violência no namoro

", adiantou a direção nacional da PSP em comunicado.De acordo com o mesmo texto, a maioria dos relatos de violência no namoro apresentados à Polícia de Segurança Pública (PSP) no ano passadoPara assinalar o Dia de São Valentim que hoje se assinala, a PSP inicia nas escolas portuguesas uma, que vai decorrer até 25 de fevereiro, "".De acordo com esta força de segurança, a operação destina-se aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário - faixa etária dos 13 aos 18 anos -, através dos polícias que integram o Programa Escola Segura.", adiantou o comunicado.A PSP considerou ainda que a replicação desses comportamentos nas relações de namoro "são um indício da necessidade de intervenção especializada" e apelou à denúncia da violência, quer seja no namoro ou em qualquer outro contexto.

"As vítimas, ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento da situação, devem apresentar queixa nas esquadras ou procurar ajuda junto das Equipas da Escola Segura (contexto escolar) ou das Equipas de Proteção e Apoio à Vítima", salientou a direção nacional da PSP.

#VaisParar





Também a Guarda Nacional Republicana, vai realizar entre o dia 14 e 20 de fevereiro de 2022, uma campanha de prevenção e sensibilização, com o objetivo de combater comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes, em especial no namoro entre jovens, onde estes comportamentos são precoces.



Em comunicado enviado às redações, a GNR revela que na sua área de responsabilidade, durante o ano de 2020, foram registados 1 110 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias. Desses crimes, 365 vítimas encontravam-se na faixa etária até aos 24 anos. Em 2021 foram registados 1 105 crimes de violência no namoro, em todas as faixas etárias, registando-se 332 vítimas com idade até aos 24 anos.



A campanha #VaisParar, que se inicia hoje, Dia de S. Valentim, e termina a 20 de fevereiro, visa incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual.





Durante a campanha, a GNR vai realizar ações de prevenção e sensibilização, visando combater "comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes, em especial no namoro entre jovens, onde estes comportamentos são precoces".



A GNR destaca a importância de alertar os jovens para a importância das relações saudáveis baseadas em princípios e valores como o respeito, tolerância e autoestima.



"A Guarda continua a direcionar e a priorizar as Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário para as escolas e para a educação dos nossos jovens", refere.



No documento, a guarda diz também ter vindo a reforçar as suas campanhas de sensibilização e a apostar em ações de formação ao seu efetivo.



De acordo com a GNR, o impacto deste tipo de violência "em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro, comprometendo as vítimas envolvidas, as suas famílias e a sociedade no seu conjunto".