Observatório da Violência no Namoro recebeu 377 denúncias em cinco anos

Se este Observatório regista pouco mais de três centenas de casos, as forças de segurança apresentam números muito superiores. A PSP registou, só em 2021, 2.215 denúncias e a GNR registou, também no mesmo ano, 1105 crimes de violência no namoro.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública detalha que a maior parte destas denúncias é de vítimas do sexo feminino.



O Observatório da Violência no Namoro refere também que, durante a pandemia, o número de denúncias foi menor.



No Dia de São Valentim, a PSP informa que vai fazer uma campanha de sensibilização nas escolas até 25 de fevereiro, tendo em vista reforçar a prevenção da violência doméstica e, em particular, da violência no namoro.



Também a GNR dá início a uma campanha -#vaisparar - para incentivar os jovens a denunciarem e a recusarem qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual.