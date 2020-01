PSP e GNR realizam protesto conjunto em Braga, Lisboa e Faro

Elementos da PSP e da GNR realizam esta terça-feira protestos simultâneos. Em frente ao estádio de Braga, onde vai decorrer nas meias finais da Taça da Liga, junto do Ministério das Finanças, em Lisboa e no jardim Manuel Bívar, em Faro.