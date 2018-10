PSP instaura processo sobre divulgação de fotografias da detenção dos três fugitivos

A imagem dos dois irmãos e do cúmplice, algemados e sentados no chão, foi publicada no página do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública, na rede social Facebook.



A fotografia é acompanhada de uma legenda que refere o excelente trabalho dos polícias na recaptura e as horas extra que os profissionais tiveram de fazer.



A data e hora exata do momento da detenção também está na fotografia.



O inquérito aberto para apurar a autoria da divulgação da imagem está nas mãos da Inspeção da Polícia de Segurança Pública e foi ordenado pelo Diretor Nacional da PSP.