"Quando Abril fica em perigo as pessoas vêm reafirmar o valores da Liberdade"

O fundador e presidente da Associação 25 de abril faz um balanço positivo do desfile na Avenida da Liberdade, e diz que quando há forças que pretendem por em causa os direitos conquistados há 50 anos, com o povo a responder com o reafirmar dos valores de Abril.Em declarações à Antena 1, Vasco Lourenço sublinha ainda que não é só em Portugal que há interesse em torno das comemorações do Dia da Liberdade.

Vasco Lourenço, capitão de Abril, acredita ainda que a mobilização ao longo do dia tem também uma leitura politica.





Milhares de pessoas demoram cerca de três horas a percorrer as ruas da cidade, entre a antiga sede da Pide, na rua do Heroísmo e a Avenida dos Aliados.

A repórter Isabel Cunha registou alguns dos momentos das comemorações que aqui reproduzimos.