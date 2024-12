Quatro urgências hospitalares encerradas em todo o país

Estes serviços estão encerrados no hospital de Vila Franca de Xira, de Santarém e Portimão. Em Águeda, está encerrada a urgência pediátrica.Na área da ginecologia, há ainda 10 outras urgências, sobretudo na grande Lisboa, que só estão a receber mulheres referenciadas.. Em Santa Maria os doentes urgentes estão a aguardar cerca de três horas. Ao início da manhã, os utentes com pulseira amarela esperaram seis horas até serem vistos por um médico.Já os doentes menos urgentes, com pulseira verde, têm um tempo de espera superior a 10 horas.No hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera para doentes urgentes, esta manhã, ultrapassou as 11 horas.