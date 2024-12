Estão a aumentar os tempos de espera no atendimento a doentes urgentes, principalmente nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo.

Pelas nove da manhã, os casos de pulseira amarela esperavam oito horas no Amadora Sintra, mais de sete no de Loures e três horas e meia no Garcia de Orta, em Almada.



No Oeste, em Leiria, os utentes urgentes esperavam mais de duas horas, quando o recomendado é terem assistência em trinta minutos.



A diretora das urgências do Hospital de Loures assume as dificuldades.