Queima Segura. Governo lança programa de controlo

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O objetivo é diminuir o número de incêndios rurais que acontecem na sequência das queimas.



Este programa está inserido no Fundo Florestal Permanente para 2019, que conta com um total de um milhão de euros, e as candidaturas podem ser apresentadas até dia 13 de março.



No Bom Dia Portugal, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, deu a conhecer melhor os pormenores da campanha.