Rabo de Peixe. Sindicato da PSP fala em "reflexo de más políticas de investimento"

Sindicato não sabe "quem é que pode salvar a PSP"





Num comunicado divulgado após o episódio em Rabo de Peixe, o sindicato disse ter solicitado “com caráter de urgência” uma reunião ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para abordar “o estado atual da PSP”, assim como os “constrangimentos severos que atravessa”, entre outros temas.



A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acredita que a situação ocorrida em Rabo de Peixe foi “um episódio isolado”, mas que demonstra as dificuldades dos polícias na execução do seu serviço, em parte graças a “más políticas de investimento” do Governo.. Este tipo de comportamentos é totalmente criticável e as entidades competentes devem agir em conformidade”, disse Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP, em entrevista à jornalista Vânia Pereira Correia, na RTP Notícias.O dirigente sindical vincou que estes episódios têm acontecido não só em Rabo de Peixe, mas também em cidades como Lisboa ou Porto., alertou.“Porto em Lisboa têm um défice de polícias muito elevado para aquilo que é a sua missão” e “muitas vezes estes focos decorrem exatamente dessa ausência de polícias no terreno de forma preventiva”, explicou Paulo Santos.O presidente da ASPP/PSP referiu ainda que “hoje a polícia atua numa base de reação, ou seja, pós-consumação do crime”, mas “Rabo de Peixe é uma questão particular, foi uma operação que foi montada com um determinado fim”.O responsável defendeu ainda a importância de “olharmos para o fenómeno da segurança interna do ponto de vista estrutural e perceber queNa entrevista à RTP, Paulo Santos considerou que, “por muito boa vontade que o dr. Luís Neves tenha, por muitas condições até de proximidade com as polícias, há aqui uma necessidade de o Governo no seu todo olhar para dar respostas”., assumiu. “, mas a verdade é que nós a cada dia que passa percebemos que (…) há aqui um bloqueio muitas vezes da parte do Governo para fazer investimentos”.Na quinta-feira, agentes da Polícia de Segurança Pública foram agredidos em Rabo de Peixe, nos Açores, durante uma investigação a alegado tráfico de droga. Os populares atiraram pedras e barrotes de madeira contra quatro veículos, danificando-os.A PSP fez disparos para o ar “para afastar pessoas e dar continuidade à sua ação”, adiantou Pedro Neto Gouveia, diretor nacional adjunto da PSP.