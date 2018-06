Reclamações na saúde aumentaram quase 20% em 2017

Foto: Google Maps/DR

Os números desta entidade, a que a Antena 1 teve acesso, mostram que os procedimentos administrativos e os tempos de espera são as principais queixas dos utentes. E que, apesar de haver queixas dos privados, são os utentes do SNS que apresentaram mais reclamações no ano passado.



O maior número de queixas, 2185, pertence ao Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra.



Já no sector privado o campeão das queixas é o Hospital da Luz, com 1149.



Em 2017, a ERS efetuou um total de 650 fiscalizações, com a maioria a terminar em arquivamento, das quais 162 juntavam uma proposta de abertura de processo de contraordenação.



Em nove dos processos foi também aplicada a medida cautelar de suspensão da atividade.