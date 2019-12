Recolha de alimentos do Banco Alimentar atingiu as expetativas

Números revelados pela presidente da Federação dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, que considerou a campanha bem sucedida.





Os portugueses aceitaram uma vez mais o convite dos Bancos Alimentares e aderiram a uma rede social real, partilhando alimentos com pessoas carenciadas da sua região. A confiança reiterada nos Bancos Alimentares ficou patente na generosidade das contribuições.







“Não podemos deixar de sublinhar o papel dos voluntários, pessoas de todas as idades, com convicções politicas e religiosas diversas que, participando, lado a lado, contribuem de forma fraterna e solidária para uma sociedade mais justa e coesa”, refere a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet.







“Temos de agradecer aos milhares de doadores, aos voluntários, às empresas e entidades que apoiaram esta campanha, dando assim o seu grande contributo para que os Bancos Alimentares possam continuar a acudir a muitas pessoas necessitadas”.



Os géneros alimentares recolhidos serão distribuídos, a partir da próxima semana, a 2.400 Instituições de Solidariedade Social, que os entregam a cerca de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.



Isabel Jonet destaca ainda que é “muito importante e gratificante para todos os voluntários e para o Banco Alimentar poder contar com o apoio do Presidente da República, que dá assim destaque a esta rede social de carne e osso”.



Quem também participou foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que agradeceu aos portugueses pelo contributo dado apesar do mau tempo.



Durante esta semana ainda é possível contribuir para a campanha na Internet, através do site alimentestaideia.pt.