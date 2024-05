Recuperação de listas de espera. Governo aprova programa de emergência para a Saúde

(em atualização)

O “plano de emergência e transformação” tem cinco eixos estratégicos, 16 programas e mais de 50 medidas concretas.

“Tínhamos assumido o compromisso de apresentar um plano de emergência para a Saúde nos primeiros 60 dias do nosso mandato. Cumprimos, mas o cumprimento do prazo é seguramente o menos importante naquilo que está em causa neste plano”, começou por anunciar o primeiro-ministro em conferência de imprensa após Conselho de Ministros., disse Montenegro, que salienta que o SNS “precisa de melhor gestão e de investimento nos seus recursos humanos, técnicos e físicos”.Quando essa capacidade se esgotar, “o Governo vai, em regime de complementaridade, contar com o setor social e privado para, dentro da função e missão do SNS, dar uma resposta aos cidadãos”, acrescentou o primeiro-ministro.