Recuperar casas queimadas pelo fogo custa dois milhões

É essa a estimativa do Governo apresentada pelo ministro João Matos Fernandes.



A revelação do ministro foi feita pelo ministro na câmara de Monchique.



João Matos Fernandes disse ainda em que termos esse dinheiro vai ser disponibilizado.



Há quem tenha direito a apoio em regime de fundo perdido e quem possa recorrer a empréstimo.



O ministro do ambiente esteve esta segunda-feira em Monchique com o ministro adjunto Pedro Siza Vieira e com os secretários de estado da Habitação e do Ambiente.



Na altura foi assinado um protocolo com as câmaras municipais de Monchique, Silves e Portimão que assegura um milhão e cem mil euros para se iniciar de imediato a recuperação das linhas de água afetadas pelo incêndio de forma a minimizar eventuais efeitos de cheias e inundações.