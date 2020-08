Reestabelecida a circulação ferroviária na Linha do Norte

A linha ferroviária do Norte estava interrompida desde sexta-feira, dia em que comboio Alfa Pendular descarrilou depois de embater numa viatura de manutenção, no concelho de Soure.



O acidente causou dois mortos, oito feridos graves e 36 feridos ligeiros.



O comboio seguia no sentido Sul-Norte com destino a Braga.