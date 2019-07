RegioStars. Laboratório marinho da Universidade de Aveiro finalista em competição europeia

O ECOMARE procura integrar o Porto de Aveiro com a ria e o mar, permitindo também o salvamento de animais marinhos e a proteção de ecossistemas.



O projeto português foi escolhido como um dos 24 finalistas entre as mais de 200 candidaturas europeias. O RegioStars pretende distinguir projetos na área da inovação nas regiões europeias em cinco diferentes categorias.



Para a Universidade de Aveiro, é importante que o mundo académico esteja no terreno, como explicou o pró-reitor João Coutinho à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.