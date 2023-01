Registadas 129 ocorrências entre as 20:00 e as 07:00

"Desde as 20:00 de ontem [segunda-feira], hora em que foi emitido o alerta [de mau tempo], e as 07:00 de hoje há a registar 129 ocorrências, que envolveram 438 operacionais e 188 meios terrestres", disse à Lusa o comandante à sala de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo Elísio Pereira, as regiões Norte e Centro foram as mais afetadas pelo mau tempo, com ocorrências nos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Braga e Porto.

"Por tipologia, a queda de árvores foi a ocorrência que se registou em maior número, seguido de queda de estruturas e algumas inundações, limpezas de vias e movimento de massas", indicou.

De acordo com o comandante, na Sub-região Viseu, Dão e Lafões foram registadas 20 ocorrências, nas Beiras e Serra da Estrela 12, Alto Minho nove, Área Metropolitana do Porto oito e região de Coimbra com sete.

"Todas as outras Sub-regiões têm números de ocorrências inferiores. No que diz respeito à agitação marítima, até ao momento não temos registo de nenhuma ocorrência", disse.