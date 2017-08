Registado novo recorde de número de incêndios este ano

RTP 12 Ago, 2017, 13:33 | País

A proteção civil mantém o alerta laranja até à próxima segunda-feira, devido ao aumento das temperaturas e a manutenção do tempo seco e vento forte.



Por volta das 13h00, estavam no terreno 2500 bombeiros a combater as chamas ou a fazer o rescaldo em 46 ocorrências, com o apoio de mais de 700 viaturas e 18 meios aéreos.



Com a temperatura a aumentar este fim de semana, os bombeiros tentam evitar o cenário que se registou ontem, com um novo recorde de número de ocorrências num só dia. Foram 220 incêndios que lavraram em Portugal.











A autarca de Abrantes diz que não houve uma reativação, mas sim um novo incêndio e reclama que se investigue a origem das chamas.



Maria do Céu Albuquerque, a presidente da Câmara Municipal considera que está em causa mão criminosa, já que ao mesmo tempo, foram registados outros reacendimentos.







No terreno, mantêm-se centenas de homens e meios para evitar qualquer reacendimento, ainda mais dadas as previsões adversas da meteorologia.



Em Alvaiázere, a noite foi de sobressalto para as populações e de muito trabalho para os bombeiros.



Seis operacionais sofreram ferimentos ligeiros. Dois deles tiveram de ser assistidos depois de um veículo florestal ter capotado lateralmente.





Em Cantanhede, estão ainda mobilizados mais de 300 operacionais e quase uma centena de viaturas. O incêndio está em fase de resolução ao início da tarde.



O fogo atingiu várias localidades e foi ativado o plano municipal de emergência.





No briefing matinal a Autoridade Nacional de Proteção Civil, os incêndios de Abrantes e Alvaiázere eram aqueles que reuniam maior preocupação. Ao logo da manhã, ambas as ocorrências foram dominadas.O vento acalmou ao longo da madrugada, depois de uma noite de aflição com as chamas a poucos metros da cidade. Os momentos de maior susto aconteceram numa altura em que o fogo já estava dominado.