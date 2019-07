Registados 6,36 milhões de atendimentos nas urgências

Os números do Portal do Serviço Nacional de Saúde revela assim que não foi atingida a meta de reduzir em 3,5% os episódios de urgência.



Mesmo com mais médicos de família, camas de cuidados continuados e maior recurso à Linha SNS24 cerca de metade dos atendimentos não eram urgentes.



Para o bastonário da Ordem dos Médicos este indicador mostra que as reformas fundamentais estão por fazer.