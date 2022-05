Registos clínicos dos utentes do hospital de Almada começaram a ser assegurados informaticamente

O Hospital Garcia de Orta (HGO) foi alvo do ataque informático em 26 de abril, o que, segundo a unidade hospitalar, levou à ativação dos planos de contingência, assegurando-se os registos clínicos em suporte de papel.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o HGO explica que, mesmo com relatórios efetuados manualmente, a devida identificação do utente é sempre assegurada.

Neste momento, adianta o hospital, o sistema informático está a ser reposto de forma gradual, tendo em conta as orientações da Polícia Judiciária (PJ) e da Comissão Nacional de Cibersegurança (CNCS) para identificar a origem deste crime.

O ataque decorre de um `malware` (`software` malicioso) que se propaga de forma viral, designado `ransomware`, e em que o "pedido de resgate" consiste numa mensagem automática gerada pelo próprio vírus.

Relativamente aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o HGO refere que tem assegurado a resposta necessária para o adequado seguimento clínico dos doentes.

Por outro lado, a unidade hospitalar acrescenta que até ao momento não há evidência de que os dados dos utentes tenham sido comprometidos.

O HGO refere que a realização de consultas subsequentes ficou comprometida, prevendo a sua retoma, na íntegra, ainda esta semana, em todos os serviços clínicos.

Quanto à reposição total da normalidade, o hospital adianta na resposta que, "atendendo à complexidade do trabalho técnico que está a ser desenvolvido pelas equipas de informática, não é possível estabelecer uma data".

Neste contexto adverso, adianta, "as equipas do HGO estão empenhadas na sua missão de prestar cuidados de saúde e a redobrar os seus esforços, maximizando os meios ao seu dispor, na assistência aos cidadãos dos concelhos de Almada, do Seixal e de outros concelhos do Sul do país, para quem esta unidade hospitalar é referência".

"O espírito de compromisso e coesão de equipas multidisciplinares e multigeracionais do HGO tem sido determinante para garantir a resposta e a prestação dos cuidados de saúde às populações da área de referência desta unidade", refere.