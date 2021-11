Regresso das máscaras e restrições à lotação. O que pode sair da reunião no Infarmed

Tendo em conta a subida constante do número de casos de Covid-19 em Portugal, o primeiro-ministro convocou para esta sexta-feira, a partir das 15h00, uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica, que junta especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa. Depois de ouvidos os especialistas, o Governo irá anunciar as novas medidas.O país estava próximo de atingir a meta de 85% da população vacinada e registava uma redução da incidência e do índice de transmissão (Rt) da Covid-19.O quadro favorável da pandemia permitiu que Portugal avançasse para a última fase de desconfinamento.Agora, a reunião desta sexta-feira acontece numa altura em que Portugal regista uma tendência contrária.

Este é o reflexo de uma semana em que a média diária de casos subiu quase 50 por cento face à semana anterior. Com cerca de 1500 casos, foi a semana com mais infeções desde o início de setembro.

Perante estes números, a questão que se coloca agora é se se deve voltar ou não a adotar algumas das medidas restritivas do passado e quais.

Portugal é o país da Europa com a taxa de vacinação contra a Covid-19 mais elevada, com 86 por cento da população com o esquema vacinal completo.

Há precisamente um ano, a 19 de novembro de 2020, quando ainda não se tinha dado início à vacinação contra a Covid-19, Portugal registava perto de 7000 novos casos e 69 óbitos No entender do especialista em Saúde Pública Jorge Torgal, a taxa de vacinação em Portugal faz com que não existam motivos para alarme , embora os cuidados devam permanecer.“Não estou muito preocupado com o aumento de casos como outros países têm que estar, como a Holanda ou Alemanha, que têm apenas cerca de 70 por cento da sua população vacinada”, afirmou o perito à Antena 1.

Regresso das máscaras, restrições à lotação e aceleração da vacinação

. O aumento do número de infeções, com mais internamentos, está a gerar pressão nos hospitais e o. “ Se se confirmarem estas projeções e estivermos perto dos três mil casos no Natal, vai ser impossível ter um Natal normal ”, frisou Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, à RTP.Os peritos alertam também para a confluência de vírus respiratórios, como uma estirpe mais perigosa de gripe nesta altura, com particular impacto na população mais idosa.O objetivo consiste em avançar já com a aplicação de medidas para evitar restrições mais pesadas no Natal. E do que já foi sendo desvendado pelos especialistas e pelo Governo,. “A vacinação, como todos sabemos, não só tem diminuído muito a taxa de incidência, como tem, sobretudo, assegurado que mesmo as pessoas que são infetadas, as consequências da infeção são menos gravosas do que sem vacinação”, observou o primeiro-ministro, sublinhando, no entanto, que o Governo não pode ignorar os sinais e o país “não pode descansar à sombra da vacinação”

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa colocaram, para já, de lado o regresso do estado de emergência.

Sem querer pronunciar-se muito sobre que medidas deverá o país adotar antes de serem ouvidos os especialistas, o Presidente da República levantou um pouco mais o véu ao admitir ser necessário repor o uso obrigatório de máscara na rua. " Isso, claro, isso é evidente ", afirmou o chefe de Estado na quarta-feira.O regresso da obrigatoriedade do uso de máscara parece ser também um ponto consensual entre especialistas, pelo menos em eventos ao ar livre e em todos os espaços fechados.“Não basta apenas recomendar o uso da máscara porque as pessoas não estão a aceitar essa recomendação.”, admitiu o infeciologista António Silva Graça, em declarações ao programa 360 da RTP.O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, entende como natural que haja um, como o uso de máscara em espaços fechados e em espaços abertos onde existam grandes conglomerados, o cumprimento das diretrizes da DGS, como a higienização e o distanciamento físico, e eventualmente uma testagem mais acentuada., que criticam as imagens que chegaram do jogo entre Portugal e Sérvia no Estádio da Luz, com as bancadas cheias e grande parte dos adeptos sem máscara.

A recomendação do teletrabalho também será uma medida que voltará a estar em cima da mesa.

Mas acima de tudo, os especialistas apelam à aceleração e ampliação da vacinação com a terceira dose, especialmente aos mais vulneráveis.De acordo com o coordenador do plano de vacinação, cerca de 200 mil idosos ainda não receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19 Filipe Froes, consultor da Direção Geral da Saúde, defende ainda uma redução do intervalo na toma de reforço da vacina contra a Covid-19.