Covid-19. Natal pode estar em risco e máscaras devem voltar a ser obrigatórias

Os médicos consideram que se está a desvalorizar a testagem, o distanciamento social e o uso de máscara.O vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública afirmou à RTP que “é excelente” que a Covid-19 tenha menos mortalidade”.. Se se confirmarem estas projeções e estivermos perto dos três mil casos no Natal, vai ser impossível ter um Natal normal”, frisou Gustavo Tato Borges.A mortalidade está nesta altura a abranger sobretudo a faixa etária entre os 60 e os 69 anos e os que têm mais de 80 anos. A maior parte das novas infeções estão a ser detetadas nos jovens entre os 20 e os 29 anos., como a “necessidade de se fazer testes com regularidade”, “os sintomas e o uso de equipamentos de proteção individual”.

Os especialistas alertam também para a confluência de vírus respiratórios, como uma estirpe mais perigosa de gripe nesta altura, com particular impacto na população mais idosa.

Proteger a população mais vulnerável

Para o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública a solução para se chegar à época das festividades natalícias sem fortes restrições passa por avançar com o reforço da vacinação à população mais vulnerável.“Se toda a família estiver vacinada, se adotarem alguns comportamentos, como proteger as pessoas mais vulneráveis. Eu acredito que possa haver um convívio diferente do que tivemos no último Natal”, afirmou à Antena 1.