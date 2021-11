Covid-19. Quase 45 mil pessoas receberam reforço da vacina no fim de semana

“No sentido de acelerar o processo de vacinação, os Centros de Vacinação do país estiveram abertos no fim de semana, tendo sido registada uma maior afluência no sábado.(dados completos só ao final do dia) a utentes com idade a partir dos 65 anos”, refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado divulgado no domingo.Segundo a DGS, “”.Desde 18 de outubro que está em marcha a coadministração das vacinas contra a gripe e a terceira dose da vacina contra a Covid-19, que integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e em situação de imunossupressão.A modalidade “casa aberta” para pessoas com 80 ou mais anos, que funcionou este fim de semana para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 e a gripe, “mantém-se durante a semana”.A DGS aconselha os utentes a, antes de se dirigirem ao centro de vacinação da sua área de residência, consultarem o respetivo horário de funcionamento em https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta/ Além da modalidade “casa aberta”, “está também disponível o agendamento local para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos”.A DGS recorda ainda que está também disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 em mais anos, e que este pode ser feito em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/

Terceira dose para os profissionais de saúde

Os profissionais de saúde começam esta segunda-feira a receber o reforço da vacina contra a Covid-19.

A partir da próxima semana começam também a receber a dose de reforço os profissionais do setor social e os bombeiros que fazem transporte de doentes.



Cinco horas de espera

Aconteceu sábado no centro de vacinação das Olaias. A ARS de Lisboa e Vale do Tejo diz que é o resultado dos picos de afluência em fim de semana de Casa Aberta.

